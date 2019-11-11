رابط نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال.

ودعت الإدارة المقبولين مبدئيًا إلى التقيد بالتعليمات التالية:

الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحًا لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (أبشر ـ التوظيف).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).

إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.

إحضار (4) صور حديثة (مقاس4×6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة هامة:

التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات: اضغط هنا