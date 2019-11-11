رابط نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال.
ودعت الإدارة المقبولين مبدئيًا إلى التقيد بالتعليمات التالية:
الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحًا لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:
- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (أبشر ـ التوظيف).
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.
- إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها.
- إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).
- إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.
- إحضار (4) صور حديثة (مقاس4×6) مكشوف الرأس.
- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
ملاحظة هامة:
- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
- يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات: اضغط هنا
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