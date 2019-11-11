رابط نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات
على رتبة جندي للرجال

رابط نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات

2019/11/11
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال.

ودعت الإدارة المقبولين مبدئيًا إلى التقيد بالتعليمات التالية:

الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحًا لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

  • إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (أبشر ـ التوظيف).
  • إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.
  • إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها.
  • إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).
  • إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.
  • إحضار (4) صور حديثة (مقاس4×6) مكشوف الرأس.
  • إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة هامة:

  • التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
  • يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي على وظائف الجوازات: اضغط هنا

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