رازفان: جاهزون لنهائي آسيا.. وموقف كنو لم يتحدد

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، موضحًا أنه حاول تدوير اللاعبين مؤخرًا لتجنب الإجهاد.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء غدًا، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال: “نمثل السعودية غدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولا ننسى أنه نهائي على شوطين، فريقنا بكامل الجاهزية والحماس.. ولا نخشى شيء أبدًا، الثقة والاستمتاع بالمباراة هو سلاح قوي في كرة القدم”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا الياباني قائلًا: “سمعت الكثير من مطالبات الجماهير بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا منذ قدومي والآن نحن نقترب من تحقيقها”.

وعن مشاركة محمد كنو في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، قال: “كنو شارك في التمارين الجماعية، غدًا يتضح بشكل أكبر هل سيلعب في مباراة الذهاب أو نحافظ عليه لمباراة الإياب”.

وأضاف المدرب الروماني: “حاولت التدوير في الفترة الأخيرة حتى لا يجهد الفريق، وقد يكون ذلك سبب في انخفاض رتم الفريق في المباريات الماضية، الأهم أننا اليوم جميعًا جاهزين”.

واختتم رازفان تصريحاته قائلًا: “في الدوري نحن متصدرين الترتيب، أعتقد بأن الوقت ليس مناسب للحديث عن الوضع في الدوري، نحن نحضر أنفسنا لنهائي دوري أبطال آسيا ولن نتأثر بأي شيء”.