رازفان عن التتويج: كل السعودية وقفت وراءنا

المواطن - مروة نبيل

أثنى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الدعم الكبير الذي وجده الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ما ساهم في حصده اللقب القاري.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وقال: “كما يعرف الجميع أنه من أجل الفوز بلقب مثل هذه البطولة، فإنك تحتاج لعمل كثير من الناس، وكل من في نادي الهلال بذلوا جهودًا كبيرة من أجل الفوز بلقب هذه البطولة، وبشكل خاص أنا أشكر على وجه التحديد لاعبي فريقي الذين عملوا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكان يقبلون مني وضع ضغط كبير عليهم”.

وتابع رازفان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم: “هذا الإنجاز تحقق بفضل عمل جماعي كبير، وهذا الإنجاز جاء أيضًا لأن كل السعودية وقفت وراءنا”.

وأضاف المدير الفني الروماني رازفان قائلًا: “أشكر جماهيرنا التي ساندتنا دائمًا، وكانت تضغط علينا من أجل الفوز بلقب البطولة الآسيوية”

وواصل: “بخصوص كأس العالم للأندية، أمر رائع أن نتواجد فيها، ويجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية لأننا سنواجه فرقًا قوية، لكن الآن نريد أن نستمتع بثلاثة أيام أو أربعة، قبل أن نبدأ من جديد التفكير في كرة القدم”.

واستكمل قائلًا: “كنا واثقين من تحقيق الفوز رغم احترامنا الكبير للفريق المقابل، وذلك لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة، وكذلك لأن كل لاعب كان يمتلك إرادة قوية لتحقيق الفوز بعد صبر طويل”.

واختتم رازفان تصريحاته قائلًا: “في اللحظة التي سجلنا فيها هدف التقدم أصبحت واثقًا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نفقد اللقب، وهذا الهدف أكد لي فوزنا بلقب البطولة”.