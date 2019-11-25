رازفان: فخور بتحقيق هذا الإنجاز بدعم الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال رازفان لوشيسكو خلال الاحتفالية الاستثنائية التي أُقيمت لنادي الهلال في الدرعية للاحتفال مع الجماهير باللقب الآسيوي: “أحبكم كثيرًا، وفخور للغاية وسعادتي كبيرة بنجاحنا في حصد هذا الإنجاز الذي تحقق عن طريقكم”.

وتابع رازفان قائلًا: “أشعر بالفخر بالوقوف أمام كتيبة الأبطال بفريق الهلال، فلولاهم ما كنا سنحقق البطولة الآسيوية الغالية، شكرًا لكم لحضوركم الرائع، وعلى هذه الأمسية الجميلة للاحتفال معًا باللقب”.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.