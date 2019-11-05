رازفان يُركز على التكتيك في مران #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد نظيره أوراوا ريد دياموندز على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية اليوم على النواحي التكتيكية، حيث بدأ المران بتطبيقات تكتيكية متنوعة، وجمل فنية، قبل أن يُطبق مناورة على ثلثي الملعب في ختام التدريب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية مشاركة النجم محمد كنو، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، فيما واصل السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي المعد له.