رازفان يُطبق خطة مباراة أوراوا

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الجمعة، مرانه الرئيسي تحت زخات المطر، استعدادًا لمباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو مران الهلال اليوم بتدريبات فنية متنوعة، وطبق التكتيك الذي سينتهجه خلال مباراة أوراوا عبر مناورة.

وفرض الجهاز الفني مناورة أخرى للاعبي الفريق الأول لكرة القدم على جزء من مساحة الملعب، بمتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل.

ووصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عمر خربين اليوم إلى طوكيو، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السوري.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى سايتاما، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على أوراوا بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.