راغب علامة يحذر من حرب أهلية

المواطن - سعد البحيري

يومًا بعد يوم يكسب المتظاهرون اللبنانيون تأييدًا واسعًا من الفنانين والمشاهير بما لهم من قاعدة شعبية عريضة.

فما بين مشاركة المتظاهرين في المسيرات أو الدعم والتأييد المباشرين عبر تغريدات صريحة إلى دعم وتأييد مشوب بالحذر، تنوعت مواقف الفنانين اللبنانيين.

وكان الفنان راغب علامة ضمن الفريق الأخير الذي يعبر عن الدعم لكن عينه تنظر بمزيد من القلق على الشارع اللبناني وما وصلت إليه الحياة من توقف وجمود بسبب إغلاق المصارف والمصالح الحكومية وتعليق جلسات مجلس النواب.

راغب علامة بدوره حذر من حرب أهلية يكون طرفاها هما الخاسران، لكنها ستعيد لبنان إلى الوراء عدة عقود لما قبل اتفاق الطائف الذي تم برعاية المملكة وأنهى عقودًا من الحرب الأهلية في لبنان.

وكتب راغب علامة تغريدة قال فيها : “ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حُلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا”.

وتابع : “أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحدًا يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم إليه.. لا تقفلوا الشوارع كيلا تتحول ثورة المطالب إلى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم”.

يأتي هذا فيما توافقت الأحزاب اللبنانية الكبيرة على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لسعد الحريري الذي أخفق في تلبية مطالب الشارع اللبناني ولم تفلح ورقة الإصلاحات التي قدمها في إقناع الرأي العام بجدواها.

وكان الحريري قد قال إنه لن يعود لرئاسة الوزراء إلا في وجود حكومة من المتخصصين، التي يعتقد أنها ستكون في وضع أفضل للفوز بمساعدات وإنقاذ لبنان من الأزمة.