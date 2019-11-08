رالي العلا نيوم.. ابن سعيدان يتصدر والراجحي الأسرع والقاسمي ينسحب

المواطن - العلا

واصل السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي وتيرة أدائه السريعة في اليوم الثالث من مُنافسات رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

واجتاز الراجحي المرحلة الواصلة ما بين العُلا ونيوم أولًا، بتوقيت 1:31:55 ساعة واحدة، في سيارته تويوتا “هايلوكس”، ومع ذلك لم ينجح بعدُ في الصعود لصدارة الترتيب العام المُؤقت للرالي، مع احتفاظ مُواطنه ياسر بن سعيدان “ميني” بالصدارة، وإن كانت قد تقلصت إلى 1:14 دقيقة فقط.

وتعرَّض الراجحي لعدة انثقابات خلال المرحلة لم تُثنِه عن إنهاء المرحلة أولًا، إذ يضغط السائق الآن للفوز بلقب الرالي.

وقال: “مرحلة اليوم كانت جيدة، وتعرضنا لانثقاب في الإطارات داخل المرحلة بـ60 كيلومترًا، فضلًا عن كوننا مُفتتحين للمسار مما زاد من الصعوبات، حيث مررنا بأماكن كثيرة بدون أي نقاط علام أو أثر، لذلك كان من الطبيعي أن نخرج عن المسار، حيث تُهنا قبل نهاية المرحلة بنحو 20 كيلومترًا”.

ووصل ابن سعيدان لخط نهاية المرحلة ثانيًا، حيث يقع عليه عبءٌ كبيرٌ الآن إن أراد الحفاظ على الصدارة، علمًا بأنه نال نصيبه من الانثقابات، وقال ابن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: “تعرضنا لانثقابات في الإطارات خلال المرحلة، والحمد لله أنهيناها بسلام، لكن علينا الضغط غدًّا إن أردنا الفوز بلقب الرالي”.

وأنهى السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” المرحلة في المركز الثالث، ومُحققًا تقدُّمًا كبيرًا خلال أول رالي له بدون مشاكل، على حدِّ وصفه، وسجَّل ألونسو توقيت 1:33:50 ساعة، أي بفارق دقيقَتَيْن تقريبًا عن زميله الراجحي، بينما أنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي المرحلة في المركز الرابع.

كما حل الشيخ خالد القاسمي “بيجو” في المركز الرابع في المرحة، لكن أعلن القاسمي الانسحاب من الرالي؛ وذلك بسبب أضرارٍ لحقت بالمُحرِّك، إذ تراجعت قُوته خلال المُنافسات، واتخذ فريق “أبو ظبي للسباقات” قرارًا بالانسحاب بناءً على نصيحة مُهندسهم.

أما ألونسو فصعَد للمركز الثالث في الترتيب العام، حيث يسير الآن في تحقيق أفضل نتيجةٍ له، الصعود لمنصة التتويج، في ثالث مُشاركة له في الراليات الصحراوية.

ولليوم الثالث على التوالي، أنهى السائق السعودي يوسف السويدي “نيسّان” مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل “تي 2″، والـ15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة “باغي” “تي 3″، رغم تراجعه للمركز الـ20 في الترتيب العام.

وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم “كاي تي أم” تصدُّره لترتيب هذه الفئة، بينما قرر عبدالله الهلال الانسحاب من المُنافسات إثر العُقوبات الزمنية الكبيرة التي فُرضت عليه.

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة لليوم الثالث على التوالي، أمام مُواطنه رياض العُريفان “ياماها”.

وفيما يخصُّ يوم غدٍ، السبت، المُوافق التاسع من “نوفمبر”، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الرابعة والأخيرة التي تُقام ضمن منطقة نيوم، شمال غرب المملكة العربية السعودية، وطولها 175 كيلومترًا، تبدأ من “المويلح” وتنتهي في “تريم”، على أن يتم التتويج في منتجع “جولد توليب” في نيوم تمام الساعة 6:00 مساءً.

ويُقام رالي العُلا نيوم بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق السعودي عبداللـه باخَشَب، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “إم بي سي” الإعلامية، و”العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

رالي العُلا نيوم 2019- الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا)- ميني “أول 4 رايسينغ”- 5:03:53 ساعات

02- يزيد الراجحي (السعودية)/ قُسطنطين جيلستوف (روسِّيا)- تويوتا “هايلوكس”- 5:05:07 ساعات

03- فِرناندو ألونسو دياز (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا)- تويوتا “هايلوكس”- 5:15:56 ساعات

04- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسيري (فرنسا)- بيجو ” 2008 دي كاي آر”- 5:19:34 ساعات

05- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا)- نيسّان “نافارا”- 5:27:08 ساعات

06- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا)- فورد “إف 150 إيفو”- 5:28:13 ساعات

07- خالد الفُريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا)- نيسّان (“تي 1”)- 6:03:04 ساعات

08- مُطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية)- نيسّان (“تي 1”)- 6:10:18 ساعات

09- مُحمَّد التُويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية)- تويوتا (“تي 1”)- 6:20:05 ساعات

10- فارس الشمّري (السعودية)/ موسى جهيريان (الأردن)- نيسّان (“تي 1”)- 6:27:34 ساعات

رالي العُلا نيوم 2019- الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغُنيم (السعودية)- “كاي تي أم- 450 رالي”- 8:20:17 ساعات

02- عبداللـه الهلال (السعودية)- هوندا- 107:41:35 ساعات

رالي العُلا نيوم 2019- الترتيب العام للدراجات رُباعية العجلات “كوادز” بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية)- ياماها- 8:10:49 ساعات

02- رياض العُريفان (السعودية)- ياماها- 9:07:19 ساعات

رالي العُلا نيوم 2019- الترتيب العام لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثالثة (غير رسمي):

01- إبراهيم المُهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية)- مرسيدس.