رالي العلا نيوم ..الراجحي يرد بالتوقيت الأسرع وألونسو يُواصل التعلم

المواطن - العلا

استعاد السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي سُرعته ووتيرته المعهودة في اليوم الثاني من مُنافسات رالي العُلا نيوم، ضمن الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وذلك بعد تأخُّره في مرحلة البارحة، بسبب مشاكل في تبديل الإطارات.

وخاض المُتسابقون اليوم المرحلة الخاصة الثانية (“العُلا – 2”) وطولها 212 كيلومترًا، بدأت من “الرفيعة” وانتهت في “قرية عين”، حول محافظة العُلا، وهي تكرار لمرحلة الأمس.

الراجحي يقلص الفارق

اجتاز الراجحي “تويوتا” هذه المرحلة بتوقيت 1:39:40 ساعة، سمحت له بتعويض أربع دقائق تقريبًا من الدقائق الستّ التي خسرها البارحة أمام المُتصدِّر مُواطنه ياسر بن سعيدان “ميني”، حيث تقدَّم للمركز الثاني في الترتيب العام.

وقال الراجحي: “المرحلة الخاصة لليوم تُشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتًا جيدًا، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولًا”.

وتابع: بعد 140 كيلومترًا داخل المرحلة أبطأت سُرعتي بسبب الغُبار من السيارة التي إمامي، حيث قُدت وسط الغُبار في آخر 70 كم منها”.

وتابع: “آمل مُواصلة الضغط يوم غدٍ للاستحواذ على الصدارة، وألّا أتعرض لانثقابات، الفارق كان أكثر من ست دقائق البارحة والآن هو دقيقتان ونصف تقريبًا”.

وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو” مرحلة اليوم ثانيًا، بفارق دقيقتين ونصف تقريبًا عن الراجحي، تلاه السائق ابن سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي للمركز الثالث، بينما حافظ ابن سعيدان على الصدارة.

وفي ذات السياق، واصل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” تعلُّم دروسه في الرالي، حيث أنهى مرحلة اليوم رابعًا، ومُحافظًا على ذات المركز في الترتيب العام.

وقال ألونسو: “مرحلة اليوم نفس مرحلة البارحة، وضغطت فيها حيث سجلت أوقاتًا أسرع، إذ أصبحنا نعرف المرحلة، ولقد أُعجبت بالقسم الأول من المرحلة، حيث كُنت على بُعد ثمانية ثوانٍ عن يزيد، وعلى العُموم كُنت راضيًا عن مرحلة اليوم”.

وتابع: “تعرضت لانثقاب لكن تعاملت معه جيدًا، وتمتعت بمزيدٍ من الثقة لأن نعرف المرحلة، ستكون مرحلة الغد جديدة للجميع، وهذا يزيد من معرفتي ومُراكمة الخبرة”.

فئة الدراجات النارية

أما في فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم (“كاي تي إم”) تصدُّره لترتيب هذه الفئة، بينما أعلن مُنافساه مُحمَّد العريني وعبدالله الهلال انسحابهما من الرالي.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة، أمام مُواطنيه رياض العُريفان (ياماها) ووليد الشقاوي (هوندا).

المرحلة الخاصة الثالثة

فيما يخصُّ يوم غدٍ، الجُمعة، المُوافق الثامن من “نوفمبر”، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الثالثة التي تمتد ما بين العُلا ونيوم، وطولها 231 كيلومترًا، تبدأ من قرية “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”، في منطقة نيوم، شمال غرب المملكة.

يقام رالي العُلا نيوم بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق السعودي عبدالله باخَشَب، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “إم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) – ميني “أول 4 رايسينغ” – 3:30:20 ساعات

02- يزيد الراجحي (السعودية)/ قُسطنطين جيلستوف (روسِّيا) – تويوتا “هايلوكس” – 3:33:12 ساعات

03- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسيري (فرنسا) – بيجو “2008 دي كاي آر” – 3:35:02 ساعات

04- فِرناندو ألونسو دياز (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا) – تويوتا “هايلوكس” – 3:42:06 ساعات

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 3:46:12 ساعات

06- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسان “نافارا” – 3:46:35 ساعات

07- خالد الفُريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) – نيسان (“تي 1”) – 4:12:18 ساعات

08- مُطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية) – نيسان (“تي 1”) – 4:13:27 ساعات

09- مُحمَّد التُويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) – تويوتا (“تي 1”) – 4:24:05 ساعات

10- سلمان الشمري (السعودية)/ راش الطويعي (السعودية) – تويوتا (“تي 1”) – 4:30:48 ساعات

الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغُنيم (السعودية) – “كاي تي إم – 450 رالي” – 2:40:43 ساعات

02- مُحمَّد العريني (السعودية) – هوندا – انسحب

03- عبدالله الهلال (السعودية) – هوندا – انسحب

الترتيب العام للدراجات رُباعية العجلات “كوادز” بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها – 5:41:18 ساعات

02- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:12:34 ساعات

03- عبدالكريم الشقاوي (السعودية) – ياماها – 3:13:26 ساعات

الترتيب العام لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثانية (غير رسمي):

01- إبراهيم المُهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبو ذيب (السعودية)- مرسيدس