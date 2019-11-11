راموس: سنُقاتل لخطف لقب السوبر الإسباني
المقرر إقامته في ملعب الجوهرة

راموس: سنُقاتل لخطف لقب السوبر الإسباني

2019/11/11
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، أن المرينغي يسعى للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني الذي سيُقام في السعودية شهر يناير المقبل.

وقال راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “سوف نقاتل من أجل الفوز باللقب، وسنبذل أقصى ما لدينا، والاعتماد على قدرة ريال مدريد في لعب مثل هذه البطولات”.

وتابع مدافع ريال مدريد الإسباني قائلًا: “لا أعرف كيف ستكون حالة الفريق بعد إجازة عيد الميلاد القصيرة، وأيضًا كيف سيصل المنافس للمباراة، لكننا سنقاتل من أجل الفوز باللقب”.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت اليوم عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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