راموس قلق من تواجده في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدافع الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا عن أسباب رفضه التواجد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة الحالية.

وقال راموس: أعتقد أن المنتخب الإسباني سيلعب في برشلونة يومًا ما ولكن الوقت الحالي ليس مناسبًا.

وأضاف راموس: أتمنى أن يعم الاستقرار في كافة أقاليم إسبانيا لأن توحيد الوطن مهم، وبعد ذلك يمكننا اللعب في برشلونة لم لا؟

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أصدر قرارًا بتغيير موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لتُقام يوم 18 ديسمبر بدلًا من 26 أكتوبر الماضي.

ويذكر أن المنتخب الإسباني لم يخض أي مباراة دولية في مدينة برشلونة منذ عام 2004، كما أن منتخب إسبانيا لم يخض أي مباراة في ملعب الكامب نو منذ عام 1987.