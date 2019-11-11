رامي جمال مصاب بـ البهاق ويفكر بالاعتزال!

المواطن - متابعة

أعلن المطرب المصري رامي جمال إصابته بمرض البهاق، لدرجة جعلت البعض يتخوف من مجرد مصافحته.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة”.

وتابع رامي جمال: “رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلًا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل ازاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليّ واللي يسألني هو ده معدي”.

وأضاف رامي جمال: “أنا بقالي سنة فعلًا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة”.

واختتم رامي جمال حديثه: “لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو”.

وتفاعل عدد من الفنانين، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق.

وعلق المطرب محمد نور، عبر “انستجرام”: “إيه اللي إنت بتقوله ده.. دي حاجة عادية، زي أي حاجة.. أنت جميل وكل الناس بتحبك، فنان كبير وأنا من أول جمهورك، وأول واحد قلتلك لازم تغني، أخويا وصاحب عمري، بحبك قد الدنيا”.

ودعم الشاعر تامر حسين، رامي، عبر حسابه في “انستجرام”، قائلًا: “يا روما يا حبيبي يا صديقي المُحترم، ربنا يعافيك ويشفيك.. الناس حبيت فنك، ألحانك، شخصيتك، سيرتك.. الباقي كله والله شكليات، وربنا يفرحك ويطمنك وكل اخواتك وحبايبك فى ضهرك دايمًا”.

كما وجهت زينة، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام رسالة الي رامي جمال قائلة: “إنسان محترم ربنا يعفو عنك …للاسف احنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة”.