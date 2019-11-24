رجال #الهلال .. أفعال وأقوال

المواطن - مروة نبيل

رفع الجميع في نادي الهلال بداية من مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل مرورًا بالجهازين الفني والإداري وصولًا إلى اللاعبين والجماهير شعار لا بديل عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 منذ بداية الموسم الحالي.

الهلال .. أفعال وأقوال

وحرصت إدارة بن نافل على دعم الفريق الأول لكرة القدم منذ بداية الموسم، وحافظت على استقراره، ليُحقق انتصارًا تلو الآخر، قبل أن يُكلل مجهوده اليوم باستعادة لقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ودائمًا ما كان يؤكد أنها الهدف الأهم للإدارة والجماهير هذا الموسم، ونقل ذلك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي زاد من إصرارهم على التتويج.

وحفزت جماهير نادي الهلال لاعبي فريقها بكافة الطرق لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، حيث حرصت على حضور المباريات في الرياض من المدرجات بأعداد كبيرة، وسافرت خلف الفريق إلى اليابان، بجانب الدعم عبر وسائل التواصل.

ولم يُخيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال آمال جماهيرهم التي وثقت فيهم، وأكدوا طوال الموسم أن هدفهم اللقب، ليتألقوا طوال مشوارهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويُقدموا أداء مميزًا في مباراتي النهائي.

وفاز الهلال على أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو، قبل أن يفوز اليوم على استاد سايتاما بهدفين نظيفين أحرزهما سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.