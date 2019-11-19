رجل المخاطر بـ موسم الرياض والهدف صعب!

المواطن - الرياض

ضمن موسم الرياض، يشهد معرض الرياض للسيارات محاولة تحطيم رقم قياسي عالمي من قبل رجل المخاطر تيري غرانت، من خلال قيادته لسيارة هوت ويلز حقيقية من طراز جاغوار إف بيس على أعلى لفة في العالم، وسيحاول غرانت تحطيم رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2015م.

وتم استيحاء هذه المخاطرة من لعبة شهيرة لسيارات الأطفال تحمل اسم هوت ويلز، حيث يشتهر البريطاني تيري غرانت بمخاطراته الجرئية، إذ سيحمل غرانت حال تنفيذه للمخاطرة في “معرض الرياض للسيارات”، الرقم القياسي العالمي لأطول لفة بالسيارة في العالم، بارتفاعٍ قدره 19.4 متر.

وتحمل سيارة جاغوار إف بيس التي يقودها تيري غرانت مواصفات خاصة به، حيث تم تخفيف وزنها، وإزالة قطع الكماليات التي تحتويها، لتتمكن السيارة من إكمال لفة هوت ويلز دون عوائق.

وسيؤدي غرانت هذه المخاطرة على مدى أمسيات متتابعة، ضمن عرض للمخاطرات الجريئة مدته 90 دقيقة، وذلك في منطقة “معرض الرياض للسيارات”، والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس 21 نوفمبر وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

وتعد منطقة معرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، والذي تستمر فعالياته في جلب الزائرين، حيث بلغ عدد زائريه في الإحصائية الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ، إلى أكثر من 7 ملايين و650 ألف زائر.