رجل يواجه غرامة 187 ألف ريال بسبب إيذاء سمكة !

رجل يواجه غرامة 187 ألف ريال بسبب إيذاء سمكة !

2019/11/05
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

قد يواجه رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية، عقوبة تصل إلى عام في السجن الفيدرالي، وغرامة قدرها 50 ألف دولار (187500 ريال سعودي)، بعد أن قال شهود عيان إنهم رأوه يقطع المنشار الطويل المسطح لسمكة المنشار، التي سُميت بهذا الاسم؛ نظرًا لتكوينها.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، أقر “تشاد بونس” بجريمته التي أودت إلى مقتل السمكة المهددة بالانقراض، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى بفلوريدا.

وقال ممثلو الادعاء، إنه شوهد على متن قارب قبالة بونتي فيدرا، يستخدم منشارًا كهربائيًا لقطع منشار السمكة الذي يُستخدم لمهاجمة الفريسة، ودون هذا الجزء لا تستطيع السمكة النجاة.

انخفض عدد أسماك المنشار في المحيط بشكل كبير على مر السنين، وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون هناك ما يصل إلى 5000 سمكة منشار في العالم، وتمت حماية هذا النوع، بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 2003، مما يجعل من غير القانوني صيد الأسماك أو إتلافها أو مضايقتها أو قتلها.


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