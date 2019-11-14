رحلات أديل تصل حائل وينبع والطائف 

المواطن - حائل

أعلن طيران أديل أحدث طيران اقتصادي بالمملكة العربية السعودية، عن توسع كبير في حجم شبكة رحلاته الداخلية المتنامية، وذلك من خلال إضافته لثلاثة وجهات جديدة هي (حائل، ينبع، الطائف).

وجاء هذا التوجه مدعوماً بانضمام ثلاث طائرات مؤخراً إلى أسطول الشركة الحالي ليزيد بذلك حجمه من 11 طائرة إلى 14 طائرة حديثة وترتفع معه عدد المحطات الداخلية من 8 محطات إلى 11 محطة.

وبهذه المناسبة علق السيد كون كورفاتيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل قائلًا: يسرنا أن نعلن أنه بحلول 1 ديسمبر المقبل، سنضيف 20 رحلة إلى جدول تشغيل رحلاتنا اليومية، وبذلك سيقفز إجمالي عدد رحلاتنا إلى ما يقارب 100 رحلة يومياً، الأمر الذي سيوفر لعملائنا الكرام المزيد من خيارات الطيران الجوي في المملكة.

وأضاف السيد كورفياتس: ستشمل خيارات الطيران الجديدة ثلاثة وجهات داخلية مهمة هي (حائل، ينبع، الطائف)، حيث سنوفر لهم أفضل الأسعار اليومية وخوض تجربة سفر مميزة عبر رحلة يومية من الرياض لكلاً من حائل وينبع، ورحلة يومية أخرى من الدمام لكلٍّ من ينبع والطائف، وذلك كمرحلة أولى.

يشار إلى أنه بالإمكان الحصول على عروض الأسعار المخصصة لأولى الرحلات من وإلى الوجهات الجديدة اعتباراً من اليوم ومن خلال زيارة موقع طيرن أديل الالكتروني ولفترة محدودة فقط! لذا نرجو المسارعة لاغتنام هذه الفرصة قبل نفادها نظراً لمحدودية المقاعد.

وكما هو الحال دائمًا، فإنه لاقتناص أقل الأسعار فإنه من المهم إجراء الحجوزات قبل 14 يومًا من الرحلات المجدولة المختارة وذلك للاستمتاع بتجربة طيران أديل التي استفاد منها أكثر من 6 ملايين مسافر حتى الآن.