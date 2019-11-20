رحيل مورينيو لتوتنهام يُسعد نجوم الريال

المواطن - محمد سمعه

أبدى العديد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، سعادتهم بانتقال البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

وكانت إدارة توتنهام قررت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع تعيين مورينيو لمدة 3 سنوات ونصف كمدرب لتوتنهام.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن بعضًا من نجوم ريال مدريد شعروا بالسعادة بسبب عدم وجود فرصة لقدوم مورينيو لتدريب الريال بسبب توليه مسؤولية تدريب نادي توتنهام.

ويُعد المدافع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الأكثر استفادة من قرار توتنهام بتعيين مورينيو مدربًا للفريق.

وأشاد توتنهام عبر موقعه الرسمي بالبرتغالي مورينيو، وقال: “أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي”.

وتحدث رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي عن مورينيو قائلًا: “جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع توتنهام الرسمي: “لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسًا في غرفة الملابس”.