رد فعل غوميز عند رؤيته مشروبه المفضل
بعد إجرائه للعملية الجراحية

رد فعل غوميز عند رؤيته مشروبه المفضل

2019/11/29
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال سعادة بالغة، وذلك عند رؤيته مشروبه المفضل” القهوة” في المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية في اليد.

وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال غوميز عند رؤيته لمشروب القهوة: هذا شيء رائع يا إلهي، أنا سعيد للغاية إنها القهوة.

وفي وقت سابق، أجرى غوميز عملية جراحية في إصبع يده أمس الخميس، وتكللت بالنجاح، وسيخضع لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًا.

وقال غوميز في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “كما تعلمون هذه أول عملية أُجريها في حياتي، أثناء العملية كنت أحلم أن الهلال بطل آسيا والشلهوب حمل الكأس، واحتفلنا احتفالًا كبيرًا بالدرعية، وصافحنا ولي العهد”.

وأضاف أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019 وهداف البطولة: “أنا في حيرة كبيرة.. هل هذا حُلم أم حقيقة؟ إن كان حلمًا ادعموني لأجلب الكأس”.

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