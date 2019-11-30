رسائل خاصة من فان بيرسي وبيرلو وإيتو لـ ياسر القحطاني

المواطن - محمد سمعه

حرص النجوم، الهولندي روبن فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو والإيطالي أندريا بيرلو، على توجيه رسائل خاصة للنجم ياسر القحطاني، مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، وذلك قبل ساعات من مباراة اعتزاله التي تُقام غدًا الأحد.

وكتب فان بيرسي تغريدة للقحطاني عبر حسابه في تويتر قائلًا: إذا كان قميصك هو رقم 20، أنت تعلم أنني أفضل لاعب ارتدى رقم 20.

وكان القحطاني أعلن أن روبن فان بيرسي سيرتدي القميص رقم 32 في لقاء اعتزاله.

أما الإيطالي أندريا بيرلو فقال للقحطاني: فقط أعطني الكرة، وأنا دائمًا جاهز لأي مباراة.

وفي السياق ذاته قال إيتو: أنا أتطلع للمباراة وجاهز لها بالطبع.

وقال القحطاني في المؤتمر الصحافي لمباراة اعتزاله: زرع الهلال في قلوب مشجعيه الثقة بالفوز في كل مباراة، وأنا أعيش حاليًّا فرحة فوزنا ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف القحطاني: أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على كل ما قدمه لي من دعم وأشكر جميع من وقف معنا في هذا الحفل.

وتابع نجم الهلال السابق: سأشارك غدًا في كل دقائق المباراة، وسأخوض شوطًا مع الهلال وآخر مع فريق Y 20 وهو فريق أصدقاء ياسر.

وأكمل القحطاني حديثه قائلًا: تشهد كرة القدم السعودية تطورًا كبيرًا في الوقت الراهن، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة، وكرة القدم السعودية دائمًا ولادة بالنجوم.

واختتم القحطاني حديثه قائلًا: كنت أتمنى تواجد أسماء كثيرة في الحفل، ولكن ظروفهم منعتهم من التواجد، وكل من ساهم في مسيرتي الكروية، سيُكرّم غدًا في حفل الاعتزال.