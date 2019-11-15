رسالة احتيال تفقد سعودية رصيدها البنكي

المواطن - الرياض

فقدت سعودية مقيمة في الكويت رصيدها البنكي، بعد تجاوبها مع رسالة نصية تفيد بحظر بطاقتها المصرفية.

وكانت الجهات المعنية في المملكة ومن بينها مؤسسة النقد ووزارة الاتصالات، والبنوك السعودية، قد حذرت أكثر من مرة من التجاوب مع رسائل الهاتف النصية الاحتيالية أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية من بينها بيانات البطاقات البنكية.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادرها القول إن رسالة نصية وصلت للمواطنة من هاتف جوال كويتي تفيد بأنه تم حظر بطاقتها المصرفية وعليها تحديث بياناتها الخاصة بها، عبر الاتصال برقم كان مرفقًا بالرسالة.

وأفادت المصادر أن المواطنة تجاوبت مع الرسالة واتصلت بالرقم فرد عليها أحد الأشخاص وطلب منها بيانات البطاقة والرقم السري، فقامت بتزويده بالمعلومات حتى يعيد تفعيل بطاقتها التي لم تكن موقوفة من الأساس.

وتفاجأت المواطنة بعد تزويده بالبيانات بتنفيذ ثلاث عمليات سحب من بطاقتها، بمبلغ 490 دينارًا، وهي كل المبالغ الموجودة في رصيدها.

وعندما أدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال توجهت على الفور إلى مخفر الشرطة بمحافظة حولي، حيث تم تسجيل القضية وإحالتها إلى المباحث للبحث والتحري ومحاولة الوصول إلى صاحب الرقم.