رسالة صادمة من نجم #الأهلي لجروس

المواطن - محمد سمعه

تلقى السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي، رسالة صادمة من اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي، وذلك قبل مواجهة الفيصلي بعد غد السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير إخبارية أن الوقت لم يُسعف عبدالفتاح عسيري من أجل التأهيل بصورة جيدة للحاق بـ مباراة الفيصلي، مما يعني غياب اللاعب عن مواجهة العنابي في الجولة العاشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالطبع سيتجه المدرب جروس لاستبعاد عسيري وإدخال بديل له في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي فضّل استبعاد عسيري من قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 24 بسبب الإصابة التي تعرض لها في معسكر الأخضر.

من ناحية أخرى، أعلن حساب منصة مكاني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن استمرار عملية بيع تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المقبلة.

وكانت منصة مكاني قد أعلنت قبل يومين عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المقبلة، بالأسعار التالية؛ 20 ريالًا الموحدة، 200 ريال الفضية، و400 ريال الذهبية.

ويلعب الأهلي والفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:40 مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.