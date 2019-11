رسالة لـ نجم أوراوا تُحفز #الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توجيه رسالة إلى كينيو سوجيموتو لاعب نادي أوراوا الياباني، قبل مواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وذكر اتحاد القدم الآسيوي عبر حساب دوري أبطال آسيا في تويتر: عيد ميلاد سعيد لك كينيو سوجيموتو، ربما يحصل نجم أوراوا على هدية قيّمة يوم الأحد المقبل في النهائي.

بالطبع الرسالة وصلت إلى مسامع لاعبي الهلال، الذين تعاهدوا فيما بينهم على فوزهم باللقب الآسيوي لإسعاد جماهيرهم العاشقة والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر شهر ديسمبر المقبل.

الهلال لن يُفرط في اللقب

ولن يُفرط الفريق الهلالي في لقب دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا حيث يريد الزعيم الثأر بعد أن خسر لقب 2017 أمام نفس الفريق، مع مواجهة سوء حظ تمثل في إهدار كم كبير من الفرص في مباراة الذهاب، ثم طرد اللاعب سالم الدوسري في مواجهة الإياب باليابان.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى اليابان قادمة من الرياض استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل في مدينة سايتاما.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر Snap Chat فيديو قصير للاعبي الهلال وهم يجرون حول الملعب قبل الاستماع لنصائح المدرب رازفان لوشيسكو الفنية، حول طريقة اللعب، التي سيخوض بها الفريق الهلالي مباراة الإياب.

ويُعد النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال هو أكثر لاعبي أزرق العاصمة، رغبة في التتويج بـ دوري أبطال آسيا من أجل إنهاء مسيرته بالفوز بالبطولة القارية الكبيرة ولتحقيق إنجاز سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تحقيقه.

حلم منتظر لـ محمد الشلهوب

ولم يُتوج محمد الشلهوب بـ لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وفي حال الفوز به في العام الجاري، فسيكون اللاعب حقق اللقب بعد 19 عامًا ليكون اللاعب صاحب أكبر فارق من السنين بين بطولتين في دوري الأبطال تُوج بهما.

🎂 Happy Birthday Kenyu Sugimoto! 🥳

🎁 Will the Urawa Reds striker have a belated present on Sunday at the #ACLFinal?@varenti41 | @REDSOFFICIAL pic.twitter.com/oGlXBuLE0C

— AFC Champions League (@TheAFCCL) November 18, 2019