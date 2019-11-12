رسالة مؤثرة من إليسا لرامي جمال!

المواطن - أحمد سعيد

في ردة فعل لاقت استحسان الجميع، وجهت المطربة اللبنانية إليسا حديثًا داعمًا للمطرب المصري رامي جمال، بعد أن أعلن الأخير قبل يومين أنه أصيب بالبهاق، وهو ما جعل العديدين ينفرون منه ما جعله يفكر في الاعتزال والابتعاد عن المجال الفني.

حديث إليسا جاء عقلانيًّا، وأثار تفاعلًا كبيرًا بين محبيها الذين وصفوه بـ”عين العقل”، حيث قالت عبر “تويتر”: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك”.

وأضافت موجهةً حديثها لرامي جمال: “إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حماية (شكل)… حكاية روح”.

تغريدة إليسا دفعت المطرب رامي جمال للرد عليها بتغريدة أخرى، قال فيها: “أنا بحترمك وبشكرك علشان الكلام اللي من القلب هو اللي بيفرق مع اللي زيي ربنا يديم الصداقة وأشوفك أنجح وأصح الناس”.