رسالة مدافع #الهلال لـ نجم ليفربول

المواطن - محمد سمعه

أرسل الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع نادي الهلال رسالة خاصة إلى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك بمناسبة تأهل الأزرق إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال هيون سو: الهلال سيلعب كل مبارياته في مونديال الأندية بشكل قوي، وأستطيع أن أضمن لكم ذلك.

وأضاف مدافع الهلال: أريد رؤية فيرجيل فان دايك واللعب أمامه، لا أستطيع انتظار هذا الأمر.

وسيخوض الهلال أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، أمام نادي الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

يذكر أن ليفربول كان تأهل لمونديال الأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.