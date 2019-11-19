رسالة من أمير تبوك لأهالي المنطقة
بعد عودته من رحلته العلاجية

رسالة من أمير تبوك لأهالي المنطقة

2019/11/19
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن شكره وتقديره لأهالي المنطقه ومشايخ القبائل والقضاه ورؤساء المحاكم على مشاعرهم  الصادقة والنبيلة التي أبدوها تجاه سموه بعد عودته من رحلته العلاجيه.

وقال سموه إن هذا ليس بمستغرب من الجميع .

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقه تبوك الاسبوعي مساء أمس بالمواطنين في القصر الحكومي.

وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله_.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقه تبوك محمد بن عبدالله الحقباني والقضاة ومدراء الادارات الحكومية ومشايخ واعيان المنطقة .

 

 

 

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