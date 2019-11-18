رسالة مهمة من الجوازات قبل السفر

المواطن - الرياض

نصحت المديرية العامة للجوازات، بالتأكد من صلاحية الوثائق اللازمة قبل السفر، سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل سفرك؛ تأكد من صلاحية الوثائق اللازمة، سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية، وأن تكون البيانات فيهما مقروءة وواضحة. مع تمنياتنا للجميع بسفر سعيد وأن يعودوا لأرض الوطن سالمين غانمين.

قبل سفرك؛ تأكد من صلاحية الوثائق اللازمة، سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية، وأن تكون البيانات فيهما مقروءة وواضحة.

مع تمنياتنا للجميع بسفر سعيد وأن يعودوا لأرض الوطن سالمين غانمين.#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/RVqxopKbzM — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 17, 2019