رسمياً.. بلومبرج يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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دخل الملياردير مايكل بلومبرج، رئيس بلدية نيويورك سابقاً، السباقَ المزدحم لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020 مما يضيف صوتًا آخر معتدلًا بين المتنافسين على دخول البيت الأبيض.

ويعد ذلك تحولًا في موقف بلومبرج (77 عامًا)، الذي قال في مارس الماضي، إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، في تطور لافت وصفه مراقبون بأنه ربما يكون أقوى المنافسين للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال بلومبيرج في بيان له: “سأخوض انتخابات الرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا”.

وأضاف الملياردير الأمريكي “لا يمكننا تحمل تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية لأربع سنوات أخرى”.