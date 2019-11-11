رسميًا .. المملكة تستضيف السوبر الإسباني 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا اليوم الاثنين عن إقامة مباراة السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام في المملكة، وذلك في أعوام 2020 و 2021 و 2022.

وقالت صحيفة أس الإسبانية نقلًا عن مصادرها إن الاتحاد الإسباني أعلن رسميًا أن المملكة ستستضيف السوبر الإسباني في الأعوام الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر استضافة المملكة للسوبر الإسباني لعام 2019 بين فرق ” برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، فالنسيا” حيث سينطلق في أحد أيام 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن ملعب ” الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية سيستضيف مباراة السوبر الإسباني في العام الحالي.

وكان ملعب الجوهرة المشعة، سبق له استقبال مباراة السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس وميلان في الموسم الماضي حيث أُقيمت المباراة في شهر أبريل في جدة، وفاز اليوفي بفضل هدف اللاعب البرتغالي كريستيان رونالدو.