رسميًا .. حمدالله يعتزل اللعب دوليًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده خلال الفترة الحالية.

وكتب حمدالله رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: السلام عليكم، لقد قررت الاعتزال دوليًا.

وأتى قرار حمدالله اعتزال اللعب دوليًا بسبب المشاكل التي حدثت له فترة تواجد الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة منتخب أسود الأطلس، حيث أدت إلى استبعاده من المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد تولي المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش تدريب المغرب، لم يتم استدعاء حمدالله لوجود خلافات بين اللاعب والجهاز الفني، ليحسم حمدالله الجدل باعتزاله الدولي.

يذكر أن حمدالله كان ساهم بشكل مباشر في فوز النصر على الهلال يوم 27 أكتوبر الماضي في ديربي الرياض بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.