رسميًّا .. رومارينيو اتحاديًّا حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، اليوم، عن تجديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول حتى عام 2022.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أن رومارينيو جدد عقده مع العميد بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي.

وقبل تجديد العقد، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل لافت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.