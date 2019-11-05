رسميًّا.. نصيف البياوي مدربًا لـ #العدالة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع المدرب التونسي نصيف البياوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكان مجلس إدارة نادي العدالة قد أعلن بالأمس، عن فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التونسي إسكندر القصري، بالتراضي بين الطرفين بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وغابت نغمة الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال الـ5 جولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر 4 مرات، وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 5 لقاءات.