رضيعة سعودية تعاني انسداد المريء وتشوهات الأوردة

المواطن - واس

بادر مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنقاذ رضيعة سعودية من انسداد المريء وتشوهات في الأوردة كثالث حالة عالميًا، حيث تمكن فريق طبي مكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة من إجراء هذه العملية المتقدمة والمعقدة بإصلاح المريء للطفلة وذلك بوصل الجزء غير المتكون من المريء.

وبين رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد الشهري أن ندرة هذه الحالة تكمن في وجود أوردة كبيرة ومتوسعة في مكان إصلاح المريء، تم عزلها بحمد الله وتمكن الفريق الطبي من إصلاح المريء دون الدخول للتجويف الرئوي أو إلحاق ضرر على الطفلة.

الجدير ذكره أن عملية إصلاح المريء استغرقت أربع ساعات متواصلة، لتتغذى الطفلة بعدها بالطريقة الطبيعية، وتستعد حاليًا للعيش بين أفراد عائلتها بصورة صحية سليمة.

مما يذكر أن هذه الحالة سُجلت الثالثة عالميًا بعد رصد حالتين مشابهتين لها فقط كانت الأولى في عام ٢٠١٤ والثانية في ٢٠١٦م.