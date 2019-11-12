رعاية شريكًا لنادي #الهلال

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، مساء اليوم الثلاثاء.

ووقع ابن نافل مع الرئيس التنفيذي لشركة “رعاية”، الدكتور عبدالعزيز العبيد عقد الشراكة، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وعدد من كبار التنفيذيين في الشركة.

وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة كبار الشخصيات في استاد جامعة الملك سعود، على أن تصبح رعاية شريك التأهل الرياضي للألعاب المختلفة والفئات السنية، وتنال العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

ومن المقرر أن يظهر شعار رعاية في المنطقة الأمامية لصدر قمصان الطاقم الطبي لفرق الألعاب المختلفة والفئات السنية لكرة القدم، والعيادات الطبية لتلك الفرق، وذلك حسبما أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع “تويتر”.