رقم استثنائي لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
بعد فوزه على لوكوموتيف بثنائية

رقم استثنائي لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

2019/11/07
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو بالأمس بهدفين مقابل هدف.

ولعب يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل ثنائية الفريق الإيطالي آرون رامزي ودوجلاس كوستا، ليضمن البيانكونيري التأهل إلى الدور التالي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن يوفنتوس على مدار مبارياته الأربع حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، سجل أهدافه عن طريق 8 لاعبين، وهو رقم قياسي لفريق في البطولة القارية خلال الموسم الحالي.

وكان كوادرادو وبلايز ماتويدي قد سجلا في شباك أتلتيكو مدريد، زهز الثلاثي هيجواين، بيرنارديسكي ورونالدو شباك ليفركوزن، فيما أحرز ديبالا في شباك ليفركوزن، وأخيرًا رامزي ودوجلاس كوستا ضد لوكوموتيف.


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