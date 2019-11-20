رقم استثنائي يدعم مورينيو مع توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أعربت جماهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن سعادتها بتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لخبراته الكبيرة.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات البرتغالي مورينيو، مؤكدة أنه لديه بصمات واضحة في جميع الفرق التي دربها.

ولفتت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن مورينيو نجح في حصد لقب الدوري في جميع الدول التي درب فيها، وهي؛ البرتغال مع بورتو، إنجلترا مع تشيلسي، إيطاليا مع إنتر ميلان وإسبانيا مع ريال مدريد.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد أعلن رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2023، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.