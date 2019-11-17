رقم سبعة يُطمئن #الهلال أمام أوراوا

المواطن - محمد سمعه

يتمنى عشاق نادي الهلال، رؤية فريقهم بطلًا لـ دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، حيث ما يزيد من تفاؤلهم هو سر رقم سبعة الذي سيدخل به أزرق العاصمة عند مواجهته لنادي أوراوا الياباني في جولة الإياب يوم الأحد المقبل.

ويدخل الهلال مواجهة أوراوا، ولم يحقق أي فريق عربي لقب دوري أبطال آسيا في آخر سبع سنوات بداية من عام 2012 حتى عام 2018، حيث كان السد القطري آخر فريق عربي مُتوج بدوري أبطال آسيا في عام 2011.

وتكرر الأمر ذاته مع الهلال في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999، حيث لم يُتوج أي ناد عربي بلقب دوري أبطال آسيا بعد تتويج الهلال به في عام 1992 على حساب نادي الاستقلال الإيراني، ثم فاز الهلال باللقب في عام 2000.

ويأمل الهلال في أن يكون رقم سبعة حليفه أمام أوراوا للفوز باللقب الثالث له في دوري أبطال آسيا.

وغادرت بعثة الهلال إلى اليابان، استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا، حيث سافروا ظهر اليوم الأحد بطائرة خاصة.

وقبل السفر إلى اليابان، منح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الهلال الدوليين راحة إضافية لمدة يوم من التدريبات، بعد الراحة التي نالوها أول أمس الجمعة عقب عودتهم من مباراة السعودية وأوزبكستان.

ويترأس فهد بن نافل رئيس الهلال بعثة الفريق التي غادرت إلى اليابان، كما من المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة.