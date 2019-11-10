رقم مميز في انتظار ديبالا

المواطن - مروة نبيل

يسعى مهاجم البيانكونيري، الأرجنتيني باولو ديبالا، لمواصلة التألق وهز الشباك خلال مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن مباراة يوفنتوس ضد ميلان ستكون ذات طابع خاص بالنسبة للأرجنتيني ديبالا، خاصة أن الروسونيري تُعد ضمن الشباك المفضلة لنجم اليوفي في الدوري الإيطالي.

وأضاف أن ديبالا نجح في تسجيل 4 أهداف مع البيانكونيري في مباريات يوفنتوس ضد ميلان السابقة، وفي حالة إحرازه لهدف اليوم سيُعادل 3 من أساطير البيانكونيري السابقين.

وسبق أن سجل ثلاثي يوفنتوس عمر سيفوري، جامبييرو بونيبيرتي وفيليتشي بوريل، 5 أهداف في شباك ميلان خلال مباريات الفريقين بالدوري الإيطالي.