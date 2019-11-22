رقم مميز لـ #الشباب على أرضه

المواطن - مروة نبيل

يلعب الشباب ضد الفيحاء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الفيحاء

ويملك الشباب رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين لعبهما على أرضه ووسط جماهيره.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتغلب على الوحدة بهدفين دون رد، ويطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته على أرضه خلال مباراته ضد الفيحاء اليوم.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم، يتواجد الليوث في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.