رقم مميز لـ ليفربول في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رقمًا مميزًا في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على مان سيتي أمس الأحد.

ولعب ليفربول ضد مان سيتي أمس على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في الفوز بنتيجة 3/ 1، لينفرد بصدارة ترتيب البريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ليفربول نجح في توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي إلى 8 نقاط، ومع مان سيتي إلى 9 نقاط.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بـ11 مباراة من أصل 12 مواجهة خاضها في البريميرليج حتى الآن، وتعادل مرة واحدة، فيما يحل ليستر سيتي وتشيلسي في المركز الثاني والثالث برصيد 26 نقطة.

وأضافت “أوبتا” أن هذا الفارق من النقاط هو الأكبر بعد مرور 12 جولة على انطلاق الدوري الإنجليزي منذ موسم 1993/ 1994، حينما انفرد مانشستر يونايتد بصدارة البريميرليج بعد 12 جولة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.