روحاني ردًّا على غضب الشعب: لمصلحتكم!
احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار البنزين

روحاني ردًّا على غضب الشعب: لمصلحتكم!

2019/11/15
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين بقوله: إن “ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقف فيه طوابير طويلة من السيارات والمواطنين في محطات الوقود احتجاجًا على رفع سعر البنزين ثلاثة أضعاف، وذلك وفق قرار صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، حيث أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (حوالي 36 سنتًا) للتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (حوالي 12 سنتًا).

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، أكد روحاني خلال اجتماع حكومي الجمعة، أن الحكومة لم تكن تنوي زيادة أسعار البنزين ومنعت قرارًا بتحديد سعر لتر البنزين بحوالي 5000 تومان.

وقال: إن الحكومة أرادت منذ فترة طويلة مساعدة الفقراء، لكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بسبب نقص التمويل والعجز في الموازنة، وستقوم بتوزيع المبالغ العائدة من زيادة أسعار البنزين على الفئات المعوزة.

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