رودريجيز وبيل يغيبان عن الريال ضد إيبار

المواطن - مروة نبيل

بدأ المرينغي، اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة الريال ضد إيبار المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولعب ريال مدريد ضد غلطة سراي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في تحقيق فوز عريض بسداسية دون رد.

وغاب الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي غاريث بيل عن مران الريال اليوم، حيث ما زالا في مرحلة التأهيل للتعافي من المشكلات البدنية التي يعانيان منها، وتدربا بشكل منفصل وبدون كرة.

وتؤكد المؤشرات غياب رودريجيز وبيل عن مباراة الريال ضد إيبار المقبلة على ملعب “إيبوروا”، لعدم مشاركتهما في التدريبات الجماعية حتى الآن.

ويطمح المرينغي لتحقيق الفوز في مباراة الريال ضد إيبار المقبلة، لمواصلة تقاسم صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مع برشلونة، علمًا بأنهما لعبا مواجهة أقل، لتأجيل الكلاسيكو ليوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.