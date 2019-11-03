رودريجيز يواصل الغياب عن الريال

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريجيز، يحتاج إلى أسبوع آخر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن خاميس رودريجيز يُعاني من مشكلة عضلية، الأمر الذي أبعد عن تدريبات الريال الجماعية، موضحة أنه يحتاج لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية.

وقضى خاميس رودريجيز وقتًا طويلًا في كولومبيا بعد إنجاب طفله الثاني، ومنذ عودته إلى إسبانيا لم يُشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن.

ويعود آخر ظهور للكولومبي رودريجيز بقميص ريال مدريد الإسباني إلى يوم 22 من شهر أكتوبر الماضي، حيث شارك في 11 دقيقة ضد غلطة سراي في إسطنبول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.