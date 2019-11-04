رومارينيو وبريجوفيتش يقودان الاتحاد ضد الوصل

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني محمد العبدلي عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد ضد الوصل

وجاء تشكيل الاتحاد ضد الوصل الإماراتي كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، مروان دا كوستا، عبدالمحسن فلاتة، طارق عبدالله، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي وبريجوفيتش.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي اليوم، كل من؛ أمين بخاري، عبدالعزيز العرياني، هارون كمارا، عبدالله العمار، عصام المولد وخالد السميري.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الوصل التي أُقيمت في الإمارات ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بنتيجة 2/ 1.