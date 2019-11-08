رومارينيو يقود #الاتحاد للتقدم على الرياض بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراته أمام الرياض بالتقدم بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الأول للاتحاد والوحيد في الشوط الأول عند حلول الدقيقة العشرين.

وتُقام مباراة الاتحاد والرياض على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويأمل الاتحاد في مصالحة جمهوره والتأهل لدور الـ32؛ أملًا في المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة الاتحاد تعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات، خلفًا للمدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.