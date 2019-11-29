رومارينيو يُنافس على أجمل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الأهداف المرشحة للقب الأجمل في منافسات دوري الأبطال 2019، بعد نهاية المسابقة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالبطولة القارية.

ويُنافس هدف نجم الاتحاد رومارينيو في شباك الريان خلال الجولة الخامسة، حيث يُعد واحدًا من أجمل أهداف البطولة، حيث جاء بعد سلسلة من التمريرات قبل أن يسدد النجم البرازيلي من فوق الحارس.

وجاءت الأهداف المرشحة لجائزة الأجمل في دوري أبطال آسيا 2019، كالتالي؛ هدف لاعب لوكوموتيف الأوزبكي، إسلام توختاخوجاييف في شباك الوحدة بالجولة الأولى، من تسديدة مميزة من ضربة حرة مباشرة.

وضمت القائمة هدف لاعب الريان غونزالو فييرا في شباك الاتحاد، وصاروخية لاعب كاشيما أنتليرز، سيرجينيو في فريق جوهو دار التعظيم الماليزي، والتسديدة الأكروباتية للاعب بيرسيبوليس، شجاعي خليل زاده في شباك الأهلي.

وتواجد أيضًا هدف لاعب شاندونغ لونينغ، صفاوي رشيد في شباك جوهور دار التعظيم، وهدف نجم باختاكور، خوجاكبر عليجانوف في السد القطري، والذي جاء عبر تسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويتنافس على لقب الأجمل في دوري أبطال آسيا 2019، لاعب دايغو، كيم داي وون، بهدفه الرائع من تسديدة قوية في شباك ملبورن فيكتوري، وصاروخية لاعب أوراوا الياباني، فابريسيو في شباك غوانغزهو إيفرغراند.