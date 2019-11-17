رونالدو: حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب مصابًا

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد المنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو، أن مدربه في يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، كان محقًّا في تبديله، في مباراتين متتاليتين ضد لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال، وأمام ميلان في الدوري الإيطالي.

وقال كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية، اليوم الأحد، بعد مباراة منتخب بلاده ضد لوكسمبورج: “في الأسابيع الثلاثة الماضية، لم أخض مباريات كاملة”.

وتابع نجم يوفنتوس قائلًا: “يعرف الجميع أنني لا أحب أن أكون بديلًا، لكن لم يكن لدي أي مشاكل بعد التغيير.. حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب مصابًا”.

وأضاف كريستيانو رونالدو: “لا أحد يحب أن يُستبدل، لكني أتفهم ذلك؛ لأنني لم أكن في هاتين المباراتين جيدًا بنسبة 100%”.

وتألق رونالدو مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، حيث سجل 3 أهداف ضد ليتوانيا، وأحرز هدفًا في شباك لوكسمبورج اليوم.