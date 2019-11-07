رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لمباراتي تصفيات يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس، عن قائمة مباراتي التصفيات المؤهلة لمنافسات يورو 2020، والتي تصدرها نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره الليتواني، يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، ويحل ضيفًا بعد ذلك على لوكسمبرج، يوم 17 من الشهر ذاته.

وجاءت تشكيل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كالتالي؛ في حراسة المرمى، بيتو، باتريسيو، وخوسي سا، وفي الدفاع؛ نيلسون سيميدو، ريكاردو بيريرا، فونتي، بيبي، روبين دياز، روبين سيميدو، ماريو روي، وجويريرو.

ويضم خط الوسط؛ دانيلو بيريرا، نيفيز، بيرناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، جواو ماريو، موتينهو وبيزي، وفي الهجوم؛ بورما، دانيال بودينس، أندريا سيلفا، دييجو جوتا، إيدير، جونسالو باسينسيا، وكريستيانو رونالدو.