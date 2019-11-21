رونالدينهو أول مشترٍ بمزاد معرض الرياض للسيارات

المواطن - الرياض

أَصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والتي افتتحها رسميًا اليوم الخميس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز ربيد AMR قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

وانطلقت فعاليات منطقة معرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل سيارة 2030 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر في منطقة معرض الرياض للسيارات بالجنادرية.

وأعلن آل الشيخ أن سيارة 2030، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.