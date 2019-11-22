رونالدينيو يدعو ميسي لزيارة معرض السيارات بالرياض

المواطن - مروة نبيل

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ مقطع فيديو لحوار بين الأسطورة البرازيلي رونالدينيو ونجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي.

ووجه رونالدينيو رسالة إلى ميسي عبر مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال رونالدينيو في الفيديو: “مرحبًا ميسي أرسل لك الرسالة لأخبرك أني حضرت معرض الرياض للسيارات، واشتريت سيارتي، متى ستأتي لتشتري سيارتك أنت أيضًا؟”.

ورد ميسي في الفيديو ذاته قائلًا: “أهلًا رولي، أنا كنت في الرياض منذ أيام قليلة مع المنتخب الأرجنتيني، وزرت أبو ناصر (تركي آل الشيخ) في السعودية، وسأعود مجددًا في يناير من أجل كأس السوبر، أحبك كثيرًا”.

ويُعد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، الذي تم افتتاحه بالأمس على هامش فعاليات موسم الرياض.