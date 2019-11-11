رويترز: أرامكو ترفع إنتاجها لملء الخزانات

المواطن - الرياض

نقلت وكالة رويترز عمن وصفته بمصدر بقطاع النفط مطلع على عمليات المملكة، أن السعودية رفعت إنتاجها من الخام في أكتوبر الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميًّا، لكنها أبقت على إمداداتها لأسواق النفط دون هدفها للإنتاج بموجب اتفاق أوبك.

وأبلغت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، أوبك أن الإنتاج نزل 660 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 9.13 مليون برميل يوميًّا في أعقاب الهجوم على منشأتين في السعودية.

وقال المصدر: إن إمدادات النفط للأسواق بلغت 9.890 مليون برميل يوميًّا، مضيفًا أن فارق البراميل بين الإنتاج والإمدادات راجع إلى إعادة ملء مخزونات أرامكو السعودية التي سحبت منها في وقت سابق عقب هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها.